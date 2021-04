Una vita anticipazioni: Genoveva è davvero incinta? Felipe resta muto

Santiago ha finalmente raccontato a Marcia quello che sta facendo: gioca a carte, gioca d’azzardo per questo ha tutto quel denaro nascosto. La ragazza gli crede ma continua a sospettare di suo marito. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani, 6 aprile 2021. Su Canale 5 domani pomeriggio vedremo la seconda parte dell’episodio 1149 della soap spagnola. Torniamo quindi ad Acacias 38, con le ultime news! Come avrete visto, Genoveva e Felipe sembrano essere il re e la regina del quartiere ma per il momento restano solo fidanzati. Genoveva riuscirà a far capitolare Felipe, facendolo cedere per un matrimonio? Vedremo, intanto scopriamo le anticipazioni per la puntata di domani 6 aprile, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 aprile 2021

Al suo ritorno dal palazzo reale, Genoveva trasmette il sospetto che … che sia incinta. La faccia di Felipe di frontea questa notizia non promette nulla di buono. Non sembra essere poi così entusiasta.

I servi molestano Arantxa e Cesáreo, convinti che abbiano una relazione. Ursula continua ad avvicinare Santiago per proporgli un piano. Ma per il momento il marito di Marcia non sembra avere nessuna intenzione di collaborare con lei, nonostante odi Genoveva…Un flashback ci riporta indietro nel tempo e ci mostra gli accordi che Genoveva aveva preso con l’uomo che aveva rapito Marcia e che la usava come sua serva.

Cinta, dopo essersi riconciliata con Emilio, lo invita a casa sua per un momento intimo. Ma l’apparizione di Arantxa fa saltare in aria ogni romanticismo.

Camino insiste per posare per Maite, quando l’insegnante è d’accordo, la ragazza si spoglia. Vuole essere dipinta come una delle donne nel quadro che le ha mostrato.