Beautiful anticipazioni: Sally sta male, se la prenderà con Flo?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 19 aprile 2021? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della puntata del lunedì. Ci sono molte storie che si stanno delineando in questi giorni: da un lato la rivalità tra Quinn e Brooke che torna alla ribalta, dall’altro quella tra Sally e Flo. E poi c’è Shauna che si sta avvicinando sempre di più a Ridge anche se il Forrester sembra essere ancora legato a Brooke… Wyatt ha lasciato Sally e ha paura che la ragazza sia sconvolta da quanto accaduto. Nel frattempo Thomas trama alle spalle di tutti e si avvicina sempre di più a Hope che invece si è allontanata da Liam a causa del bacio di Steffy. A sua volta la Forrester è solo una sorta di vittima delle macchinazioni di suo fratello anche se chiaramente avrebbe potuto rifiutare di baciare Liam su richiesta…Insomma tante trame che stanno per esplodere. Pronti a scoprire come? Ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 aprile 2021

Sally ha capito di stare male e di aver bisogno di aiuto medico. Non è solo la sua testa ma c’è anche altro. Un malessere che a quanto pare la ragazza non sa spiegare. Ha bisogno di uno specialista e chiede quindi aiuto a un dottore preparato. In ospedale trova per caso Katie…Wyatt intanto non immagina del malessere che la sua ex sta passando e ringrazia invece Katie per avergli fatto capire che Flo meritava una seconda possibilità.

Ma questa storia, ve lo diciamo subito, è destinata a regalare clamorosi colpi di scena che animeranno le prossime puntate di Beautiful con risvolti clamorosi. Sally tra l’altro potrebbe scoprire di essere molto malata, sarà così?

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful in onda alle 13,40 su Canale 5, assolutamente da non perdere.