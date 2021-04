Una vita anticipazioni: Felicia scopre di Maite e Camino?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 aprile 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1158. Come avrete visto Mendez sta indagando per capire chi ha investito Felipe ed è convinto che in qualche modo Andrade dal carcere abbia ordinato questo tentato omicidio o una sorta di avvertimento. Mendez non sa se anche Santiago in qualche modo può essere coinvolto e ne va a parlare in ospedale con Felipe e con Genoveva. Nonostante i litigi dei giorni precedenti, la donna è al capezzale di Felipe e non lo perde di vista.

Ma chi è stato a far investire Felipe? Vediamo le anticipazioni per scoprire maggiori dettagli.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 aprile 2021

Mendez chiede a Felipe di parlagli di quello che è successo con Santiago ma l’uomo è sicuro che il marito di Marcia non abbia nulla a che fare con l’incidente. E’ vero è stato aggressivo ma lo faceva solo per difendere il suo matrimonio e il suo onore. Genoveva assiste incredula a questa conversazione che proprio non le piace… Felipe quindi dice a Mendez di non avere idea di chi possa averlo investito e perchè.

Bellita accusa Jose di infedeltà e le sue paure e le accuse rivolte al marito rischiano tra l’altro anche di rovinare la festa di fidanzamento di Cinta ed Emilio.

Felicia cerca di scoprire cosa c’è che non va in Camino, ma è impossibile. Felicia osserva che Camino ha uno strano atteggiamento nei confronti di Maite e decide di chiederglielo. La ragazza confesserà a sua madre quello che davvero prova per la sua maestra di arte? Sembra difficile e allora Felica decide di andare direttamente da Maite per fare chiarezza su questa storia…

Jacinto trova un biglietto con il numero del sogno, ma lui e Marcelina non sono d’accordo con Casilda e la servitù. Ursula si presenta a casa di Genoveva vestita da suora, che cosa sta succedendo?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 aprile 2021 su Canale 5.