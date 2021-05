Una vita anticipazioni: Marcia lascia Acacias 38 senza raccontare la verità a Felipe?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 12 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani su Canale 5. Siamo giunti all’episodio 1168 di Acacias 38, domani vedremo la prima parte di questo nuovo episodio. Che cosa deciderò di fare Marcia, darà una seconda possibilità a quello che è in realtà il fratello di Santiago, e quindi suo cognato? Ma il giovane le dirà davvero tutto sul suo passato? Le dirà anche che ha avuto una relazione clandestina con Genoveva? Mentre Marcia medita sul da farsi, Felipe ignaro di tutto si concentra sulla sua relazione con Genoveva. Vuole che tutto sia perfetto in vista della nascita del bambino. Al momento per l’avvocato il figlio che Genoveva aspetta ha la priorità su tutto. Ma che cosa succederebbe se scoprisse che il bambino che la donna aspetta potrebbe non essere suo figlio?

Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 12 maggio 2021, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 maggio 2021

Marcia per il momento ha deciso di perdonare tutte le bugie che il finto Santiago le ha detto. Israel pensa di poter davvero avere una nuova vita al fianco della brasiliana della quale ormai si è innamorato. E’ per questo che continua a sollecitarla con la sua idea: andare via e lasciare tutto. Ha ancora i biglietti per Cuba ma Marcia non sembra avere intenzione di lasciare Acacias 38 anche se per il momento non sa ancora come gestire le cose con lui. Ripensando però al fatto che Felipe sta per sposare un’altra donna e che aspetta anche un figlio, alla fine Marcia decide che forse la migliore cosa da fare è quella di lasciare tutto e iniziare una nuova vita lontano dalla Spagna…

Maite e Camino continuano a vedersi senza temere di essere scoperte. Il loro amore è troppo forte. Israel informa Genoveva del piano e del fatto che Marcia ha accettato di partire con lui. La donna si assicura che il piano che hanno ideato non fallisca…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 maggio 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.