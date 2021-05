Beautiful anticipazioni: Hope pronta a tutto per Douglas, si sacrifica?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 13 maggio 2021? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà nel prossimo appuntamento su Canale 5. Come avrete visto Thomas come nel suo stile, in modo plateale quindi, ha annunciato a tutti di volersi fidanzare in modo ufficiale con Zoe. Non solo. Davanti alla sua famiglia ha chiesto alla giovane fidanzata di diventare sua moglie. Zoe sembra non nutrire dubbi sul fatto che Thomas possa provare dei sentimenti per lei. Ovviamente sbaglia perchè Thomas, come le aveva detto anche Liam, ha un suo piano e il piano prevede di far ingelosire Hope ma non solo. Sfruttando il legame che Hope ha con Douglas, Thomas spera che la disperazione del bambino e il suo smarrimento in questa nuova situazione, possano servire a Hope per farle capire che il suo posto è con loro.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 maggio 2021

Ridge e Steffy non sanno nulla della malattia di Sally. La ragazza infatti ha chiesto a Katie di non dire niente a nessuno. La Logan non ha tenuto il segreto con suo marito e anche Wyatt sa della sua malattia ma alla Forrester al momento nessuno sa niente. Per questo motivo, visto che Sally non rende più, Ridge e Steffy hanno deciso di licenziarla.

Thomas sapeva bene che le fragilità di Douglas sarebbero arrivate allo scoperto toccando i giusti tasti. E così il bambino inizia ad avere degli strani atteggiamenti che preoccupano Hope e che la portano a passare sempre più tempo con il bambino ma anche a chiedersi se davvero stia facendo la cosa giusta. Il suo posto qual è? Per salvare il piccolo Douglas deve sacrificarsi?

Appuntamento alle prossime puntate di Beautiful per scoprirlo. Beautiful intanto torna domani alle 13,40 su Canale 5.