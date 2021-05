Beautiful anticipazioni: Brooke bacia Bill e poi si pente, ennesimo errore?

Fervono i preparativi per il matrimonio di Thomas e Zoe e questa circostanza fa allontanare nuovamente Ridge e Brooke. Mentre lo stilista è pronto davvero a voltare pagina, a mettersi tutto alle spalle e a pensare alla sua vita al fianco di Brooke, lei non riesce a tollerare che suo marito non si renda conto di quanto Thomas sia pericoloso. E come avrete visto questa situazione porterà la Logan ad allontanarsi molto da Ridge per avvicinarsi invece a Bill, che per l’ennesima volta sembra capirla. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 31 maggio 2021. Nella prossima puntata di Beautiful, in onda come sempre lunedì alle 13,40 capiremo quali saranno le prossime mosse fatte da Thomas ma non solo. Bisognerà infatti anche capire che cosa sta meditando Hope, dopo le rivelazioni fatte da Steffy. Ha intenzione di fare la sua mossa vincente?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 31 maggio 2021

Brooke si rende conto che Bill la capisce come nessun altro sa fare, soprattutto in questo momento. Tra i due c’è sempre un certo feeling e così alla fine finiscono per baciarsi. Ma la Logan si pente subito per quello che è successo. Come potrebbe tradire per l’ennesima volta la fiducia di una persona a lei cara? Di certo Katie non si merita tutto questo.

Ridge cerca di non pensare a quello che è successo con Brooke concentrandosi invece sul futuro di Thomas e insieme a Eric dà una mano per l’organizzazione del matrimonio. Manca ormai pochissimo alle nozze. Ma alla fine questo matrimonio sarà celebrato oppure no? Possiamo già dirvi che ci sarà un clamoroso colpo di scena che vedrà Hope protagonista!

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre aggiornati con le ultime news in arrivo da Los Angeles ma non solo! Beautiful ci aspetta come sempre domani su Canale 5.