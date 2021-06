Beautiful anticipazioni: Ridge e Brooke fanno pace ma Shauna ha un asso nella manica

Siete pronti a scoprire che cosa succederà nella puntata di domani di Beautiful? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nei nuovi episodi della soap americana in onda su Canale 5. Iniziamo quindi dalla trama della puntata di domani, 10 giugno 2021. Avrete visto che Ridge, subito dopo aver capito che Brooke aveva ragione su tutta la linea, si è subito scusato con lei. Quello che però Ridge non può sapere è che Bill e Brooke si sono baciati. Per la Logan si è trattato di un errore, pare si sia subito pentita di quello che ha fatto. Ma forse per Bill no. Quello che però nessuno sa è che di questi baci ci sono delle prove. Shauna infatti ha delle foto o forse un video in cui si vedono Bill e Brooke. I due si stanno baciando. Shauna ne parla con Quinn…Che cosa succederà adesso?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 giugno 2021

Alla fine Brooke e Ridge hanno fatto pace. L’uomo le ha chiesto scusa per tutte le volte in cui avrebbe dovuto capire che aveva ragione e la Logan è pronta a voltare pagina per ricominciare. I due però non sanno niente delle prove che Shauna ha per dimostrare che c’è stato questo bacio con Bill. Quinn, sul piede di guerra da sempre contro la Logan suggerisce a Shauna di farsi avanti. Non può perdere questa occasione. Deve per forza mostrare le prove del bacio tra Brooke e Bill a Ridge altrimenti lo perderà per sempre. Ma Shauna a quanto pare, non ha nessuna intenzione di farlo…

Mentre nessuno sa che fine ha fatto Thomas, scomparso nel nulla dopo il matrimonio saltato, Liam e Hope si godono invece la loro ritrovata serenità con la piccola Beth e con Douglas che fa parte a tutti gli effetti di questa strana famiglia allargata che si sta formando. Tutto questo e molto altro quindi, nella puntata di Beautiful in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.