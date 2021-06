Una vita anticipazioni: le lettere dall’oltre tomba, Ursula ha scritto a tutti. Genoveva è spacciata?

Si farà o non si farà il duello che dovrebbe vedere protagonisti Antonito e Ildefonso? Lo scopriamo co le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 16 giugno 2021. Che cosa sta per accadere ad Acacias 38? Lo scopriamo con le ultime notizie che arrivano dalla Spagna e che ci rivelano proprio la trama di questo nuovo episodio in onda su Canale 5 come sempre alle 14,10. Ramon non riesce a credere che suo figlio si sia messo ancora una volta nei guai e decide di andare a parlare con Felipe per trovare una soluzione. Lolita, che era già molto in ansia per via del parto che si avvicina, è molto provata da quello che sta succedendo a suo marito…Ma come andrà a finire questa storia? Scopriamolo con le anticipazioni e le ultimissime ad Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 giugno 2021

Anche Camino è molto preoccupata per questo duello e cerca una soluzione mentre Ramon e Antonito vanno da Felipe per trovare il modo di evitare questo duello. Nel frattempo però l’ansia travolge Lolita che ha bisogno di un ricovero in ospedale. Anche Rosina riceve una lettera da parte di Ursula che a quanto pare, ha studiato nel minimo dettaglio la sua vendetta e vuole gettare scompiglio. Il suo obiettivo? Far aprire gli occhi agli abitanti di Acacias 38 che non potranno quindi fare a meno di rendersi conto di quello che Genoveva ha fatto contro di loro.

Julio non ha nessuna intenzione di nascondere il fatto che Josè sia suo padre al momento però ad Acacias 38 questa notizia non è ancora trapelata, c’è molto altro di cui parlare. Ma come potrebbe reagire Bellita di fronte a una notizia di questo genere? Nel frattempo dopo la lettera arrivata a Rosina, anche gli altri abitanti di Acacias 38, e non solo, ricevono delle lettere scritte da Ursula. Per Genoveva è la fine? Da Carmen a Marcia passando per Bellita: una missiva arriva a casa di tutti ed è Ursula che l’ha mandata. Ma che cosa ci sarà scritto in queste lettere? Non ci resta che vedere le prossime puntate di Una vita per scoprire tutti i dettagli!