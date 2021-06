Beautiful anticipazioni: crisi tra Ridge e Brooke per colpa del video di Quinn?

Purtroppo come avrete capito, ogni giorni rivediamo una parte della puntata precedente di Beautiful per cui dare delle anticipazioni vero simili non è mai facili. Vi sarete resi conti che su meno di dieci minuti di puntata, almeno 3-4 sono di replica. Difficile davvero capire quindi che cosa andrà in onda nella puntata successiva ma ci proviamo! Iniziamo quindi dalla trama di Beautiful per la puntata di domani 17 giugno 2021. Donna ha organizzato una festa per celebrare il ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke e la pace tra questa coppia che ha rischiato di sgretolarsi. Quello che Donna non poteva sapere è che Quinn stava organizzando la sua vendetta per far si che Ridge scoprisse davanti a tutti del bacio che la Logan e Bill si sono dati…Shauna dal canto suo pensava di aver cancellato il video ma non conosce la Fuller e non sa fino a che punto potrebbe spingersi…

Ora noi non sappiamo di preciso, visti questi continui taglia e cuci che cosa vedremo domani ma possiamo dirvi che cosa succederà dopo queste vicende…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 giugno 2021

Alla fine però la festa di Donna non andrà come lei aveva immaginato visto che a casa di Eric tutti vedranno il bacio che la Logan e Bill si sono dati. Un momento di debolezza per Brooke che stava per firmare le carte del divorzio con Ridge…Ma Bill? L’imprenditore si è sempre detto felice al fianco di Katie che a questo punto non potrà fare altro che pensare di essere una seconda scelta. Cosa succederà quindi?

Steffy e Donna stentano a credere che le immagini mandate dalla cornice digitale siano vere mentre a Brooke non resta che prendere atto di questa situazione. E Katie e Ridge come reagiranno di fronte a questo bacio? Appuntamento a domani per scoprire tutti i dettagli. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.