Una vita anticipazioni: ci sarà davvero il matrimonio tra Felipe e Genoveva?

Felipe parlando con Ramon, mette insieme uno dopo l’altro diversi tasselli e inizia a pensare che forse sta succedendo qualcosa di cui non si è reso conto. O forse non se n’è voluto rendere conto visto che Ursula gli aveva detto tutto ma lui non ha voluto credere che Genoveva fosse colpevole di quei reati. E invece…Cosa succederà adesso, dopo che Ramon gli ha raccontato quello che c’era scritto nella sua di lettera e i suoi dubbi in merito a quel maledetto incidente? Anche Felipe sta iniziando a fare mente locale, scoprirà che Ursula ha raccontato la verità e che la donna che sta per sposare invece, lo ha riempito di menzogne? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 23 giugno 2021. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1193 di Acacias 38. E adesso ecco le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 giugno 2021

Felipe si rende conto di tante cose ma non può fare a meno di pensare che Genoveva aspetta un figlio e non vuole che lui cresca da solo. Ramon però gli consiglia di riflettere bene su questa decisione perchè se davvero Genoveva ha commesso tutte quelle cattiverie, non può diventare sua moglie. Cinta va a trovare Julio, felice di avere la possibilità di stare con il ragazzo e vuole conoscere meglio suo fratello. Felicia si rende conto che Emilio sta proteggendo Camino. La ragazza quindi, chiede a suo fratello di non prendere sempre le sue difese, non vuole che ancora una volta la sua vita sia influenzata da qualcosa che la riguarda. Intanto Rosina continua a pensare a quello che sta succedendo tra Maite e Camino. Secondo la donna bisognerebbe tutto ad Armando ma Liberto non la pensa come lei.

Genoveva intanto riceve un regalo da parte di Lolita che le servirà per far si che tutto vada bene il giorno delle nozze. Santiago invece continua a osservare i movimenti della donna.Felicia non si presenta all’appuntamento con le altre signore di Acacias 38 e Rosina cerca di inventare qualcosa per giustificarla. Genoveva mostra alle sue amiche l’abito da sposa.

Il commissario Mendez si presenta alla locanda di Lolita e chiede di parlare con Marcia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 giugno 2021 su Canale 5.