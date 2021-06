Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna insieme a Las Vegas, ci scappa il matrimonio?

Brooke ha chiesto perdono a Ridge per quello che ha fatto, ha provato a spiegare in tutti i modi che si è trattato solo di uno stupido bacio, che non c’è stato altro. Ma lo stilista non vuole sentire ragioni e come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, non ha nessuna intenzione, almeno per ora, di perdonare Brooke. Il piano di Quinn sembra aver funzionato benissimo. Cosa succederà dunque nelle prossime puntate della soap americana? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 29 giugno 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come Ridge sta reagendo al bacio tra Brooke e Bill. A quanto pare ha deciso di darsi una possibilità, di provare ad aprire il suo cuore a una persona diversa, una persona che non lo tradirebbe mai. E Shauna, che ama davvero molto Ridge, sembra essere pronta ad accoglierlo…I due stanno partendo insieme per Las Vegas, che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 giugno 2021

Brooke è davvero molto provata per tutto quello che è successo e Quinn continua a girare il dito nella piaga. Le fa notare che Ridge questa volta non tornerà da lei perchè ha trovato una persona che lo ama sinceramente. Brooke sa bene che c’era stato un avvicinamento tra Shauna e Ridge e inizia ad avere paura. Questa volta è davvero finita? Insieme ne hanno superate tante ma lo strappo è davvero forte. Intanto Ridge e Shauna arrivano a Los Angeles e si sa, la città della perdizione aspetta solo le persone che vogliono essere coccolate, consolate e vogliono divertirsi. E visto che Las Vegas è la città dei matrimoni lampo, possiamo aspettarci anche che tutto questo succeda?

Bill prova in tutti i modi a farsi perdonare da Katie ma la donna, almeno per il momento, sembra non voler sentire ragioni.

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Una vita come sempre alle 14,10 su Canale 5.