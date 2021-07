Beautiful anticipazioni: Flo in pericolo, Sally la ucciderà?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 luglio 2021? Non ci resta che dare un occhio a quelle che sono le anticipazioni dalle puntate americane della soap di Canale 5 e scoprire quello che succederà a Flo ma anche a Sally, visto che la Spectra ha colpito la fidanzata di Wyatt e si vuole sbarazzare di lei per evitare che possa raccontare quello che ha scoperto. Si perchè Flo ha scoperto tutta la verità sulla vicenda che vede la stilista protagonista. E anche se non riusciva a credere che una ragazza potesse arrivare persino a inventare una malattia, pur di riavere il suo ex, alla fine, documenti alla mano, ha portato tutto davanti a Sally. In un primo momento la giovane ha negato ma poi, di fronte all’evidenza, non ha potuto che ammettere di fingere. E allora Flo adesso è solo un ostacolo, per questo l’ha colpita. E adesso che cosa succederà?

Vediamo le anticipazioni con la trama per la puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5 come sempre di domenica, intorno alle 14.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 18 luglio 2021

Sally non è da sola in casa mentre Flo le dice che è arrivato il momento di raccontare la verità a tutti. Anche la dottoressa Escobar è presente. Penny in qualche modo la pensa come Flo, anche se questo significa rischiare di perdere tutto, ma la cosa si è fatta davvero ingestibile. Sally invece non ha nessuna intenzione di dire a Wyatt che non è malata e che ha solo finto pur di riaverlo e per questo colpisce con un oggetto in modo violento Flo. Che ne sarà della ragazza? La dottoressa Escobar stenta a credere a quello che ha visto ma non può che essere complice, per l’ennesima volta, della Spectra.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.