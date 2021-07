Beautiful anticipazioni: Flo in trappola, chi la troverà?

Flo non riesce a credere che Sally sia persino arrivata a darle la colpa di quello che è successo…La Spectra l’ha accusata di essere lei la causa di tutto. Se non si fosse messa in mezzo la sua storia con Wyatt non sarebbe terminata. La figlia di Shauna stenta a credere che Sally le stia dando la colpa…Come si può arrivare a inventare di essere in fin di vita? Tutto questo è folle…Ma non finisce qui. Le anticipazioni di Beautiful infatti per la puntata di domani, 19 luglio 2021, ci rivelano che Flo credeva di essere al sicuro, credeva di poter lasciare quella casa e dire tutto a Wyatt ma si sbagliava perchè la follia di Sally non ha limiti e infatti sta per pagare a caro prezzo la sua scoperta…Cosa accadrà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 luglio 2021

Flo non avrebbe mai immaginato di finire in trappola e invece…Alla fine Sally l’ha colpita e non sembra avere intenzione di prestarle soccorso. Ma che cosa ne sarà della ragazza? In attesa di scoprire che cosa accadrà a Flo possiamo dirvi che nel prossimo episodio di Beautiful vedremo Katie ancora riflettere su quello che è successo tra Bill e Brooke. La Logan non ha ancora deciso se perdonare o meno sua sorella. Non si sarebbe mai aspetta un colpo così basso dopo quello che è successo in passato e invece…Bill e Brooke le hanno spiegato che si è trattato solo di un errore, di un momento di sconforto ma Katie, come ha detto anche a Donna, per il momento non se la sente di far finta che non sia successo nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 luglio 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.