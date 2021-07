Una vita anticipazioni: Felipe infuriato con Genoveva, scopre che è lei l’assassina di Marcia?

Non è facile accettare che Marcia sia morta e le persone che le volevano bene si chiedono che cosa le sia successo e chi le abbia potuto fare del male…Ma non solo, ad Acacias 38 c’è anche grande preoccupazione per il figlio di Lolita e Antonito che sembra stare ancora molto male. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo iniziando dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 23 luglio 2021. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 domani vedremo la prima parte dell’episodio 1213 di Acacias 38. E le nostre anticipazioni ci portano proprio in Spagna. Che cosa sta per accadere? Scopriamolo insieme.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 luglio 2021

Dopo aver ricevuto la notizia della morte di Marcia, Felipe torna a casa da Genoveva facendo passare però del tempo e chiedendo a Liberto di accompagnarlo. Non se la sente di affrontare da solo questa situazione. Genoveva dal canto suo sa come fingere e per l’ennesima volta lo fa benissimo. Si dice addolorata per la morte di Marcia e mostra grande dispiacere mentre suo marito è distrutto dal dolore per la perdita della donna che davvero amava. Stanco e sopraffatto da tutto, Felipe si addormenta sul divano mentre Liberto consiglia a Genoveva di prendersi cura di lui visto quello che sta passando. Il mattino successivo tra i due c’è uno scontro, Felipe non perdona Genoveva per quello che ha fatto e le rinfaccia tutto. Laura assiste alla litigata anche se la sua padrona le ordina poi di lasciarli da soli. Felipe è davvero molto arrabbiato con sua moglie…

Intanto Armando va per l’ennesima volta in carcere da Maite per convincerla a lasciare la Spagna una volta finita tutta questa brutta storia. Che cosa farà l’artista, è davvero disposta a rinunciare al suo amore per Camino?

Felipe fa capire a Genoveva che le cose non saranno più come prima. Ma lei ha sempre la risposta pronta e gli fa notare che se lui fosse stato al fianco di sua moglie e avesse lasciato Marcia da sola, in pace con suo marito, lei oggi sarebbe ancora viva… Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.