Beautiful anticipazioni: Brooke medita, Steffy dipende dai farmaci

Il povero Ridge non sa davvero più che cosa fare dopo tutto quello che è successo con Shauna ma sembra essere consapevole di una cosa: vorrebbe tornare indietro e fare in modo che tutto quello che è accaduto non fosse avvenuto…Non potrebbe mai immaginare che in realtà è stato ingannato. Lo scoprirà? Ne parliamo nelle anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 23 agosto 2021. La soap americana torna come sempre in onda alle 13,40 su Canale 5 con una nuova puntata da non perdere. Mentre Ridge cerca di ricordare quello che ha fatto, perde di vista il malessere di Steffy che invece continua a stare male e ad abusare dei farmaci per non sentire dolore…Anche Flo scopre che sua madre e Ridge si sono sposati, neppure lei sapeva nulla. Ma ovviamente Shauna non le dice nulla del piano che lei e Quinn hanno ordito alle spalle del povero Ridge che per ora non immagina assolutamente nulla…Vediamo quindi che cosa succederà con le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 agosto 2021

Quando Ridge racconta i dettagli di quello che è successo con Shauna a Steffy, la ragazza stenta a credere che sia potuto succedere. Eppure è vero…O almeno una parte del racconto è vera perchè poi c’è lo zampino di Shauna nel resto ma questo ancora Ridge non lo sa. Lo stilista sembra non rendersi conto del malessere che sta vivendo sua figlia. Steffy, che sembra sentire ancora molto dolore a causa dei traumi riportati nell’incidente, chiede al dottor Finnegan di poter avere altri farmaci e l’uomo glieli concede senza chiedere molto altro…E’ possibile che non si sia accorto del fatto che Steffy ne sta abusando?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 23 agosto 2021. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 e vi ricordiamo che a seguire andrà una nuova puntata di Una vita come sempre alle 14,10 su Canale 5. Inizia una nuova settimana in compagnia della soap di Canale 5.