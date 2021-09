Beautiful anticipazioni: Bill sta per colpire, di nuovo

Brooke sta facendo di tutto per rassicurare Ridge che a quanto pare è più che turbato da quello che è successo tra lei e Bill. A quanto pare il fatto che lo stilista abbia sposato un’altra donna è passato in secondo piano ormai. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 settembre 2021. Un nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5 è iniziato, anche se quest’anno Beautiful non ci ha mai lasciati e ci ha fatto compagnia per tutta l’estate. Scopriamo quindi che cosa succederà nella puntata della soap in onda domani come sempre puntuale alle 13,40 su Canale 5. Pronti per le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 settembre 2021

Eric si è reso conto che tra Shauna e Quinn c’è una bella amicizia ma allo stesso tempo capisce che forse la Fuller ha messo in testa strane idee alla madre di Flo. Eric sa bene che Ridge ama sua moglie e che non la tradirebbe mai. Quello che però il Forrester non sa, è che Quinn è disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole e sta per fare una nuova mossa che potrebbe cambiare per l’ennesima volta le carte in tavola. La madre di Wyatt infatti, vuole convincere Spencer ad agire. Se sente nel suo cuore di provare qualcosa per Brooke, questo è il momento giusto per dare il colpo di grazia alla storia tra la Logan e Ridge. E ovviamente Bill che a quanto pare, prova ancora qualcosa per Brooke, medita sul da farsi. Come cambieranno le cose? Lo scopriamo nelle prossime puntate di Beautiful voi intanto, continuate a leggere le nostre anticipazioni con tutte le notizie sulla soap di Canale 5.

