Beautiful anticipazioni: Brooke sospetta di Shauna

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 3 settembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. I telespettatori che seguono con passione la soap americana pensavano che per Brooke e Ridge fosse arrivato il momento di fare pace, dopo la grande confusione degli ultimi giorni. Ma è in arrivo un clamoroso colpo di scena che cambierà di nuovo tutto. E come vi abbiamo già anticipato, tutto nascerà da una conversazione tra Bill e Brooke. Quinn infatti, fermamente convinta che Shauna possa essere la donna giusta per Ridge, e che Brooke possa sedurre la Logan, sta convincendo l’imprenditore a farsi avanti con la sua ex…Nel frattempo Steffy sta sempre peggio ma a quanto pare, non tutti se ne accorgono…Nel frattempo Carter cerca di far capire a Zoe che tra di loro potrebbe nascere qualcosa di bello, che è interessato a lei…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 settembre 2021

Brooke si è resa conto, dopo aver parlato con Ridge, che l’uomo non può aver firmato i documenti del divorzio e gli crede quando dice di non ricordare nulla. Per questo la Logan inizia a pensare che forse Shauna abbia fatto qualcosa di strano e ha dei sospetti sulla donna. Non ha tutti i torti visto che è stata Shauna, con lo zampino di Quinn, a organizzare tutto quello che Ridge ha potuto solo subire. E’ stata sempre Shauna a mandare il messaggio a Carter, per portare avanti le carte del divorzio e mettere fine al matrimonio con Brooke, solo che Ridge non lo sa. Brooke lo scoprirà? Nel frattempo il fantasma di Bill aleggia tra i due e a quanto pare, sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta che cambierà molte molto cose…

Appuntamento quindi a domani con la nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. E a seguire una nuova puntata di Una vita, con altri clamorosi colpi di scena.