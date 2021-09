Una vita anticipazioni: la tattica di Felipe fallisce, Genoveva se la caverà?

Felipe è contento di sapere che è arrivato il momento del processo. Teme ovviamente che Genoveva se la possa cavare per l’ennesima volta e per questo parla con Mendez della strategia che potrebbero mettere in campo per evitare che la donna si salvi anche in questa occasione. Entrambi non hanno dubbi: Genoveva ha di certo qualcosa a che fare con la morte di Marcia, anche se non sanno se sia stata lei a ucciderla…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 9 settembre 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1244 di Acacias 38. Come avrete visto, ci sono anche altre interessanti story line che si stanno sviluppando. Ad esempio c’è Felicia che non vede in nessun modo di buon occhio l’amicizia nata tra Anabel e Camino. Teme che sua figlia si possa innamorare di nuovo di una donna. Non sa che la ragazza ha ricevuto delle lettere di Maite…Cosa succederà quindi adesso? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 9 settembre 2021. Appuntamento come sempre alle 14,10 per questi nuovi episodi della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 settembre 2021

Per Camino e Felicia è arrivato il momento del confronto. La ragazza invita sua madre a non immischiarsi in queste cose, e le dice che può scegliere le sue amicizie. Ma Felicia non la pensa esattamente come lei…Ricorda a sua figlia che è sposata e che deve fare di tutto per tenersi caro suo marito. Le due donne discutono animatamente nel ristorante e questa volta non c’è Emilio a mettere pace tra loro. Felipe decide di provare una tattica diversa con Genoveva e per questo va da lei per parlarle. La donna mantiene la sua posizione e non lo fa neppure entrare in casa. I due quindi parlano sul pianerottolo e Felipe si scusa per quello che c’è stato tra loro e le dice che è pronto a crederle e a prendere anche la sua difesa nel corso del processo, se lei lo vorrà. Genoveva ovviamente non ci casca e ribadisce che sarà difesa da Velasco, il suo avvocato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 9 settembre 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Un nuovo episodio assolutamente da non perdere.