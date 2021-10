Una vita anticipazioni: Felicia umiliata da Camino si sente male, che cos’ha?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 8 ottobre 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano le trame delle prossime puntate della soap spagnola. In onda domani la prima parte dell’episodio 1257 di Acacias 38 con tantissimi colpi di scena in arrivo. Abbiamo lasciato Camino e sua madre in una infervorata discussione. La ragazza ha reagito malissimo alle nuove accuse mosse da Felicia. Le ricorda che è stata costretta a sposare un uomo che non ama e tra le due donne volano pesanti accuse. Anche Laura è stata messa all’angolo da Velasco che l’ha messa in guardia. Se solo scoprisse che sta pensando di tradire Genoveva, se la vedrebbe con lui… La domestica ha paura dell’avvocato, forse potrebbe decidere di affidarsi a Mendez? Lo scopriamo con le anticipazioni per la prossima puntata della soap spagnola, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 ottobre 2021

La discussione tra Felicia e Camino degenera. Le due hanno davvero alzato i toni e alla fine la mamma della ragazza si sente male. Camino allo stesso tempo si vergogna per come ha trattato sua madre ma si rende conto che non avrebbe potuto comportarsi in modo diverso se non cacciandola da casa sua. Marcos ribadisce a sua figlia che deve andare a parlare con Felicia e anche con Camino e Ildefonso per scusarsi di quello che è accaduto ma la giovane, seppur dispiaciuta per quello che è stato, conferma a suo padre che non ha detto menzogne.

Bellita è in ambasce perché il suo repertorio è antiquato; Josè Miguel le consiglia di scrivere nuovo materiale. Casilda, Alodia e Marcelina sono arrabbiate con Fabiana e Servante, colpevoli di non averle nemmeno ringraziate per l’aiuto che hanno dato loro nel concorso. Felicia ripensa alle parole di Camino che le ha detto che amerà per sempre Maite. E’ da sola nella locanda e inizia a stare male. Quando ha un mancamento per fortuna insieme a lei c’è anche Rosina che chiede subito aiuto. Dopo aver parlato con Medenz di quello che Laura potrebbe fare, se solo si convincesse, Felipe prova a fermarla per strada. Ma le cose non vanno come si aspettava…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.