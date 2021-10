Beautiful anticipazioni: Liam scopre la dipendenza di Steffy, rivuole Kelly

Mentre Hope è felice di sapere che tra Steffy e Finnegan stia nascendo una storia, Liam non ci vede chiaro. Ridge e Thomas lo hanno invitato a farsi da parte, dicendogli che Steffy deve rifarsi una vita, forse in questo modo si sentirà anche più serena. Ma Liam sente che c’è qualcosa di strano in questa vicenda, sente che deve fare qualcosa per la sua ex. Che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 10 ottobre 2021. La soap americana ci aspetta anche di domenica questa settimana. Infatti a causa della partita della nazionale italiana di calcio che giocherà alle 15, Mediaset ha cambiato la programmazione del pomeriggio di domenica. Beautiful ci aspetta con una nuova puntata da non perdere alle 14, come di consueto alla domenica.

Vediamo quindi le ultime news e le anticipazioni per una puntata che sarà ricchissima di colpi di scena. Episodio assolutamente da non perdere con un Liam così arrabbiato come si era visto poche volte.

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata di domani 10 ottobre 2021

Liam, che è andato a trovare Steffy, la trova addormentata perché ha assunto degli antidolorifici. Lui cerca di svegliarla e lei apre gli occhi, ma non si regge in piedi. Stanca delle domande di Liam, gli chiede di andarsene, ma lui si mette a cercare la prova di quello di cui è ormai certo: il tubetto delle pillole che Steffy ha ingoiato in grande quantità.

Liam ormai ha le prove dei suoi sospetti e la stessa Steffy ammette di continuare a prendere gli oppiacei per lenire i dolori dovuti all’incidente. I due hanno una lite furiosa che sfocia nella decisione di Liam di prendere con sé Kelly. Liam non vuole sentire ragioni e prende la sua decisione senza aspettare ulteriormente. Anzi, ha atteso anche troppo sentendosi in colpa ma adesso è arrivato il momento di agire. Cosa farà quindi Steffy, il fatto che rischia di perdere la piccola Kelly, la porterà a smettere con i farmaci? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful, intanto appuntamento a domani con questa puntata da non perdere.