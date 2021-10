Una vita anticipazioni: Velasco ucciderà Laura?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? La soap spagnola ci aspetta il 18 ottobre 2021, niente fine settimana per i fan di Acacias 38 che dovranno risintonizzarsi su Canale 5 solo lunedì per scoprire che cosa ne sarà di Felipe che, come avrete visto, è in coma in ospedale. Laura sembra essere molto dispiaciuta per quello che è successo…Nel frattempo c’è anche grande ansia e preoccupazione per quelle che sono le sorti di Ildefonso. Camino si è convinta del fatto che il suo giovane marito, dopo l’umiliazione subita, stia pensando di togliersi la vita e per questo si sente fortemente in colpa. Cosa succederà adesso? Lunedì andrà in onda la prima parte dell’episodio 1263 di Acacias 38 e come sempre su UNF arrivano per voi le anticipazioni. Buona lettura e buon fine settimana.

Una vita anticipazioni: Felipe uscirà dal coma?

Dopo che Cesareo dice a Camino di aver visto Ildefonso in stato confusionale, che si dirigeva verso il fiume, lei chiede ad Anabel di accompagnarla al parco ma non riesce a trovare traccia del marito. Cesario le aveva detto che il ragazzo sembrava molto provato e Camino ha paura che possa commettere un gesto estremo. Per il bene della quiete familiare, Ramon decide di lasciare la politica; tale decisione, però, pare ripercuotersi negativamente sull’entusiasmo di Antonito. Carmen e Lolita non sanno se la decisione presa da Ramon possa essere realmente un bene per la famiglia…Sconsolata per la reazione dei critici, Bellita teme che il nuovo disco possa rivelarsi un fallimento, ma Fabiana riuscirà presto a farle tornare il buonumore. Liberto e Rosina si stanno godendo delle ore di relax danzando ma la pace viene turbata dall’arrivo di Laura che ha una brutta notizia da dare ai signori. Sapendo che Felipe è molto amico di don Liberto, decide di raccontargli che si trova in ospedale e che i medici hanno chiesto di parlare con un familiare. Liberto quindi avvisa subito Ramon e insieme si recano in ospedale per parlare con il dottore e capire che cosa è successo davvero all’avvocato. Liberto esige delle spiegazioni da Laura: ha accusato Felipe di aver abusato di lei, ed è andata a fare una visita proprio a casa sua? Non ci crede e vuole delle spiegazioni.

Presto Velasco scoprirà che Felipe e ancora vivo e potrebbe reagire molto male, penserà di uccidere Laura? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 18 ottobre 2021.

