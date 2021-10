Una vita anticipazioni: Felipe ha davvero perso la memoria? Lo strazio di Camino

Non mancano i colpi di scena ad Acacias 38 e in queste puntate che salutano il mese di ottobre, succederà davvero di tutto. Siete pronti per scoprire che cosa? Abbiamo visto che purtroppo il cadavere di Ildefonso è stato trovato nel fiume, ma è davvero il marito di Camino la persona morta? E poi Felipe in ospedale che è uscito dal coma ma sembra non ricordare nulla. Ha davvero perso la memoria o la sua è solo una tattica? E poi Laura che deve uccidere l’avvocato ma non sa come fare…Cosa succederà? Iniziamo a scoprirlo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 ottobre 2021. In onda su Canale 5 alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1267 di Acacias 38 e come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli per scoprire che cosa succederà in Spagna ai protagonisti della soap..Ecco le ultime news e le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 ottobre 2021

Felipe si è svegliato dal coma, ma ha perso la memoria: sembra che i suoi ultimi ricordi risalgano a dieci anni prima, quando ancora non conosceva Genoveva. Per la signora questo potrebbe persino essere un vantaggio, ma siamo davvero sicuri che l’avvocato non ricordi nulla? Perchè la sua potrebbe anche essere una tattica visto che in questo modo, non correrebbe dei rischi e potrebbe stare al sicuro. Adesso che Felipe sembra non essere un pericolo, forse Velasco potrebbe non volere più la sua morte…Tra gli abitanti di Acacias c’è chi sospetta che la morte di Ildefonso sia stata un suicidio; Camino è schiacciata dal senso di colpa. Sembra essere proprio certo il fatto che il cadavere ritrovato sia quello del marito di Camino. La figlia di Felicia non si dà pace per quanto accaduto… Bellita riceve una proposta allettante dall’impresario Pepe Caro, ma non gli dà ancora una risposta perché è preoccupata per la mancanza di voce. Armando cerca in tutti i modi di consolare Camino ma sembra essere quasi impossibile…Intanto Liberto e Ramon vanno in ospedale per fare visita a Felipe e assicurarsi delle sue condizioni di salute.

Tutto questo e molto altro nell’imperdibile puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5. E continuate ovviamente a leggere le nostre anticipazioni per conoscere le ultime news in arrivo da Acacias 38.

