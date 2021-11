Beautiful anticipazioni: Ridge stronca Shauna e arrivano i petali di rosa

E alla fine Shauna, ancora prima che Ridge la mettesse con le spalle al muro, dopo aver saputo tutto da Katie, ha deciso di raccontare allo stilista quello che è successo a Las Vegas. Mai Quinn avrebbe pensato un finale simile ma ancora la Fuller non ha idea di quello che succederà. Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani, sabato 6 novembre 2021. La soap americana ci aspetta come sempre alle 13,40 con un episodio assolutamente da non perdere. Vi possiamo dire che i colpi di scena non mancheranno, per buona pace di Quinn che vedrà tutte le sue speranze sfumare. Ridge infatti ha scoperto che Shauna ha firmato al suo posto i documenti per il divorzio e non accetta in nessun modo di perdonare la donna per quello che ha fatto. Le scuse di Shauna sono sincere ma Ridge non può tollerare questa presa in giro. Tra di loro non c’è più nulla da dire…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 novembre 2021

Quinn non ha nessun dubbio: questa volta Brooke dovrà arrendersi perchè lei e Shauna hanno studiato il piano perfetto. Ma non immagina che a pochi passi da lei sta succedendo ben altro. Ridge non sta indossando l’abito del matrimonio e Shauna è in lacrime. Per lei non ci sono possibilità, Ridge ha chiuso senza pensarci troppo. Le bugie non si possono perdonare e per questo la storia finisce così. Non c’è nessun matrimonio da celebrare. Mentre gli invitati aspettano quindi a casa di Eric per la cerimonia, Ridge chiude con quella che è stata, solo per pochissimi giorni sua moglie. Ma sa bene che c’è anche un’altra cosa da fare. Ha sempre saputo di amare Brooke ed è arrivato il momento di tornare insieme a lei. Anche la Logan ha fatto degli errori ma al cuor non si comanda e questa coppia merita un finale diverso. Petali di rose e amore per Ridge e Brooke che possono finalmente tornare insieme.

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful. Dopo l’episodio del sabato si andrà invece in onda come sempre al lunedì.

