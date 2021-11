Beautiful anticipazioni: Thomas fuori di testa per Hope, lei inizia a cedere

Hope sta per ricadere nella trappola di Thomas? La ragazza a quanto pare, continua a credere che il figlio di Ridge in fondo sia una brava persona e lo avrebbe dimostrato negli ultimi mesi, comportandosi bene. Ma siamo davvero sicuri che Thomas non sia più ossessionato da lei? Sembrerebbe proprio di no. E Liam, che in questa storia sa essere più lucido, continua a far notare a Hope che Thomas non può cambiare perchè è nella sua indole essere in quel modo. Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 dicembre 2021. Come inizia questo nuovo mese in compagnia della soap di Canale 5? Tanti saranno i colpi di scena nelle prossime settimane e come sempre, con le nostre anticipazioni, cerchiamo di capire tutti i dettagli!

Come andrà a finire tra Carter e Zoe? Che cosa faranno Steffy e il dottor Finn, tra loro sarà amore? Ecco per voi le ultime news dagli Stati Uniti con tutti i dettagli.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 dicembre 2021

Carter ha invitato Zoe a cena pensando che alla fine la ragazza si sarebbe convinta ad accettare la sua proposta di andare a vivere insieme. Ma Zoe è davvero molto confusa e sembra tra l’altro, provare anche qualcosa per Zende. Hope continua a pensare che Thomas meriti un’altra possibilità ma non immagina che l’ossessione del Forrester ormai, non ha limiti. Lo stilista infatti inizia persino a parlare con un manichino pensando che sua Hope…Brooke, che ormai sa bene chi è Thomas e non si fida in nessun modo di lui, invita Hope a non cascare di nuovo nella sua tela. Non deve fidarsi perchè Thomas è una persona pericolosa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire, vedremo un nuovo imperdibile episodio di Una vita.

