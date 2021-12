Una vita anticipazioni: un uomo scappa da Acacias 38, chi è?

Camino stenta ancora a credere che sua madre abbia deciso di accettare la relazione con Maite ma le cose stanno proprio in questo modo e adesso dovranno essere solo loro a decidere che cosa fare e dove andare. Lasceranno per sempre Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 3 dicembre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà nella calle più famosa di Spagna? In onda domani su Canale 5, come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1282. Ritroveremo anche Genoveva ancora dubbiosa dopo l’incontro con Mendez. La donna ha deciso di credere alla versione data da Felipe ma ha ancora mille dubbi e mille incertezze. Che cosa si sono detti i due mentre lei non c’era, ed è possibile che Mendez, che ha il dente avvelenato contro di lei, non abbia detto nulla a Felipe di quello che era successo, della morte di Marcia, del processo, delle minacce, del matrimonio da annullare? Felipe la rassicura: quello che è stato il passato a lui non interessa vuole godersi solo il presente. Ma Genoveva ha qualche dubbio. Lo stesso dubbio che hanno anche molti spettatori che continuano a chiedersi se davvero Felipe abbia perso la memoria perchè la sensazione di tutti è che l’uomo stia fingendo solo per trovare le prove che possano dimostrare il coinvolgimento di Genoveva nella morte di Marcia. Secondo voi, come stanno davvero le cose? In attesa di scoprirlo, ecco le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 dicembre 2021

Maite apre il cuore a Camino e le dice che adesso le cose non potranno che migliorare per loro, anche se le difficoltà non mancheranno, la cosa che conta è che Felicia si adesso dalla loro parte. Quando le due ragazze si ritrovano da sole, decidono di partire il prima possibile per Parigi. Genoveva teme che Mendez abbia confessato a Felipe la verità, ma il marito la tranquillizza dicendole che preferisce non sapere nulla. Le donne di Acacias 38 si complimentano con Bellita per l’esito del concerto. Liberto incontra Mendez e gli chiede che cosa ne pensa di quello che sta succedendo tra Felipe e Genoveva. Il commissario conferma la tesi di Genoveva: meglio non intromettersi adesso, per non causare danni all’avvocato. Ma la sensazione è che Mendez e Felipe siano in combutta e che non vogliano dire a nessuno quello che stanno facendo realmente. Sarà così? I due non si accorgono che Genoveva li sta osservando, la donna continua a temere che Mendez non sia ad Acacias 38 per caso. Proprio per questo cerca anche un confronto che il commissario che le ribadisce la sua volontà di non raccontare nulla a Felipe. Rientrata a casa, trova suo marito ad accoglierla e sembra essere molto sereno…Più tardi, la donna vede un uomo con il volto coperto uscire di corsa dal palazzo di Acacias 38 e cerca di fermarlo. Potrebbe essere Santiago, tornato in Spagna per vendicarsi della morte di Marcia?

Per Bellita sui giornali ci sono solo belle recensioni e articoli con tanti complimenti. Per la cantante sembra essere finalmente tornato il sereno.

