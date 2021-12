Beautiful anticipazioni: Thomas tra le allucinazioni e la bambola Hope è perduto

Thomas sembra aver trovato in Finnegan un nuovo alleato. Quello che però il medico sembra non sapere, almeno così pare, è che il fratello di Steffy ha dei seri problemi. Una persona che vive la sua vita in modo sereno infatti, non userebbe una bambola per avere e ricevere affetto. Thomas invece lotta contro i suoi disturbi senza chiedere aiuto a nessuno mentre tutti intorno a lui sperano che sia migliorato e che tutto il peggio sia passato ma non è così. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci permettono di scoprire la trama della puntata di Beautiful di domani, 11 dicembre 2021. Nella prossima puntata della soap infatti, scopriremo che cosa sta tramando Thomas e quanto grave sia la sua situazione anche se, come potrete immaginare, a quanto pare, siamo solo all’inizio!

Vi ricordiamo, prima di passare alle anticipazioni, che Beautiful ci aspetta al sabato e non domenica. Dopo la puntata di sabato i fan delle soap di Canale 5 potranno godersi Una vita, che raddoppia per l’occasione.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 dicembre 2021

Hope parla con Steffy di quello che è successo negli ultimi giorni e di come forse finalmente la loro vita stia andando nella giusta direzione. Lei e Liam sono felici con la piccola Beth, Steffy ha trovato un uomo con il quale voltare pagina e chissà magari costruire una famiglia. In un certo senso Hope ha deciso di non considerare i timori di Liam e spera che anche suo marito faccia lo stesso. Una cosa però è certa: nè Steffy nè Hope immaginano quello che sta succedendo nella vita di Thomas, sempre più ossessionato dalla figlia di Brooke. Finnegan dal canto suo sembra essersi reso conto che Thomas ha qualcosa di strano ma non immaginerebbe mai di che cosa si tratta…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5 con una nuova puntata da non perdere.

