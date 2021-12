Una vita anticipazioni: Santiago pronto a colpire ma cosa farà?

Casilda stenta a credere che Felipe non ricordi nulla di Marcia e di quello che c’è stato tra loro. Ne parla con Fabiana che la invita a non scoraggiarsi, probabilmente prima o poi l’avvocato ricorderà tutto l’amore che lui e Marcia hanno provato, visto che è stata certamente un grandissimo amore. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita, siamo davvero sicuri che Felipe non ricordi oppure la sua è solo una sceneggiata per ingannare Genoveva e trovare le prove per dimostrare che è stata lei a uccidere la brasiliana? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di Una vita per la puntata di domani 16 dicembre 2021.

Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1289 di Acacias 38 e come sempre le nostre news con le anticipazioni ci rivelano ogni dettaglio sulla prossima puntata.

Un vita anticipazioni: la trama del 16 dicembre 2021

Felicia ha deciso di parlare con Rosina di quello che Camino sta facendo con Maite a Parigi e le racconta che finalmente sua figlia è di nuovo serena. Trovando la neo-arrivata Natalia in amabile conversazione con Miguel, Anabel bacia il giovane, sancendo il loro fidanzamento. Preso dal lavoro, Antonito non coglie il desiderio di Lolita di un altro figlio. Natalia quindi capisce che il punto debole di Anabel è proprio il suo fidanzato e pensa a un piano per agire per i suoi scopi. Dopo un disastroso provino di Jacinto in teatro, a causa del repertorio “da pastore” del portinaio, Servante decide di scrivergli nuove canzoni. La conversazione con Casilda non sembra aver turbato in nessun modo Felipe. I due ascoltano della musica ignari del fatto che a pochi centimetri da loro ci sia Santiago che ascolta quello che sta succedendo, pronto a vendicarsi per tutto quello che hanno fatto a Marcia. Jacinto, sentendo dei rumori, va a controllare. Quando la porta sta per aprirsi, Santiago vi si apposta dietro con un coltello in mano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 16 dicembre 2021 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

