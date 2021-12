Beautiful anticipazioni: qualcuno scoprirà il manichino di Hope da Thomas?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 20 dicembre 2021? La soap americana torna come sempre lunedì e le nostre anticipazioni ci rivelano tutto quello che succederà nella puntata che apre la settimana. Buone notizie per tutti i fan di Beautiful infatti, la prossima settimana la soap andrà in onda regolarmente senza nessuna pausa. E a seguire si potranno vedere prima Una vita e poi Uomini e Donne. Non si sente ancora odore di Natale nell’aria . Facciamo quindi il punto della situazione prima di passare alle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di lunedì della soap di Canale 5. Thomas continua a essere ossessionato da Hope ma nessuno immagina che è arrivato persino a prendersi il suo manichino e a parlare con lei, come se ce l’avesse di fronte. L’ossessione di Thomas ormai non ha freni e il giovane continua a essere preso da questa situazione. Non solo, inizia nuovamente a pensare che Hope non è felice al fianco di Liam e pensa di proporsi di nuovo a lei. Quinn stenta a credere che Shauna stia vivendo in casa di Eric e pensa a una vendetta…Tutto questo e molto altro nella puntata di lunedì, ecco per voi le anticipazioni!

Beautiful anticipazioni: la trama del 20 dicembre 2021

Charlie non si dà pace perché non riesce più a trovare lo scatolone che qualche giorno prima ha consegnato a Thomas. È lo stesso scatolone che Thomas ha trafugato perché contenente il manichino di Hope. Nel frattempo, Liam incontra Finn a casa di Steffy e iniziano a parlare di Thomas e della sua ossessione per Hope…Steffy non lo immagina neppure ma il dottore invece sa bene quello che il fratello della sua fidanzata pensa della figlia di Brooke. E sa bene anche che cosa pensa di Liam. Finn con chi si alleerà, farà il doppio gioco oppure no? Non ci resta che seguire tutte le nuove puntate di Beautiful in onda in questi ultimi giorni dell’anno per scoprire tutti i dettaglia anche su questa story line!

