Beautiful anticipazioni: Liam scopre il manichino, cosa farà Thomas?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani, 23 dicembre 2021? Charlie troverà finalmente il suo manichino, che da giorni ormai si trova a casa di Thomas, sempre più ossessionato da Hope? Difficile a dirsi…Prima di raccontarvi i dettagli nelle nostre anticipazioni di Beautiful, vi ricordiamo che le soap di Canale 5 quest’anno non si fermano per le feste. Beautiful andrà in pausa natalizia solo il 25 dicembre, giorno di Natale. Poi invece la programmazione di Mediaset resterà invariata. E adesso torniamo alle anticipazioni, cercando di capire che cosa succederà nelle prossime puntate: Liam e Finn dimostreranno che Thomas è ancora ossessionato da Hope? Tra Paris e Zende nascerà qualcosa? Vediamo i dettagli e le ultimissime da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 dicembre 2021

Hope parla con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) del perchè crede sia arrivato il momento di riprendere una stretta collaborazione lavorativa con Thomas. Steffy avverte la sorellastra che Liam ne sarà contrariato. Hope deve poi informare Zende del reingaggio di Thomas, assicurandogli che resterà capo stilista della Hope For The Future. Quello che la figlia di Brooke neppure immagina è che a casa di Thomas sta succedendo ben altro. Liam infatti si è recato dal fratello di Steffy, per avere un confronto con lui e in casa ha trovato il manichino che raffigura sua moglie. Liam è completamente sconvolto per quello che ha visto e ovviamente vuole delle spiegazioni da Thomas. Ma che cosa potrà mai dire lo stilista, per spiegare tutto quello che accade nella sua vita? Dal figlio di Ridge possiamo davvero aspettarci di tutto. Non possiamo quindi che attendere le prossime puntate della soap per nuovi colpi di scena e risvolti di questa story line davvero ricca di suspence!

Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta domani, 23 dicembre 2021, con una nuova puntata da non perdere e a seguire poi ci sarà Una vita.

