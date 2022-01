Beautiful anticipazioni: Thomas bacia il manichino di Hope ma Liam fraintende tutto

Siete pronti a scoprire che cosa farà Thomas con Liam e Hope? Si lascerà travolgere da quello che il manichino gli dice? Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà un clamoroso colpo di scena, assolutamente da non perdere! Le anticipazioni ci rivelano quello che sta per accadere a Los Angeles e partiamo come sempre con le anticipazioni di domani, 15 gennaio 2022. La soap ci aspetta anche al sabato come sempre alle 13,40 per poi passare il testimone a Una vita. Il manichino di Hope era stato usato nelle puntate registrate durante la pandemia ma poi gli sceneggiatori di Beautiful hanno pensato bene di renderlo protagonista delle story line successive e così è successo!

A Paris (Diamond White) sembra di scorgere Zoe (Kiara Barnes) nei bozzetti di Zende (Delon De Metz), che tuttavia riesce a nascondere i suoi sentimenti per la modella. Hope (Annika Noelle) e Douglas (Henry Joseph Samiri) cenano da Thomas (Matthew Atkinson), la cui salute sembra deteriorare in modo sempre più evidente anche per la stessa Logan…Quello che nessuno sa è che Thomas continua a sentire le voci e, anche se vorrebbe impedire alle allucinazioni di avere il sopravvento, le cose si fanno sempre più complicate per lui.

Non ci resta quindi che scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata di domani 15 gennaio 2022

Liam, che è a casa di Steffy, ha paura che Thomas sia ancora ossessionato da Hope e vuole proteggerla. Steffy lo rassicura, ma lui è esasperato: dalla posizione del cellulare vede che Hope è ancora a casa di Thomas e si precipita. Quando arriva, vede un bacio tra Thomas e una figura che al buio sembra Hope. Ma siamo sicuri che quella donna che Thomas sta baciando sia davvero Hope? Liam si lascia prendere forse un po’ troppo dall’immaginazione e sta per combinarne un’altra delle sue…Ma del resto chi potrebbe pensare che un uomo possa arrivare a baciare un manichino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani, alle 13,40 su Canale 5. Una nuova puntata da non perdere.

