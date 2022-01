Beautiful anticipazioni: che equivoco per Liam, arriverà a tradire Hope?

Che colpi di scena nelle ultime puntate di Beautiful, siete pronti a scoprire le conseguenze di quello che è successo di recente? Ecco allora le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate. Iniziamo con le anticipazioni di Beautiful di domani, 19 gennaio 2022. Come avrete visto, Thomas è sconvolto: mai avrebbe pensato di arrivare a tanto, baciare un manichino…Ma ancora più sconvolto è Liam che è arrivato di soppiatto a casa del Forrester e restando nascosto, ha spiato il giovane. Non solo. Liam pensa di aver visto Thomas baciare Hope e se ne va via disperato, pensa infatti che Hope per l’ennesima volta si sia lasciata manipolare e lo abbia tradito. Come poteva anche solo immaginare che quello in casa di Thomas, fosse un manichino?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 gennaio 2022

Liam (Scott Clifton), gettando un occhio nell’oscurità dell’appartamento, ha creduto di vedere la moglie tra le braccia di Thomas in un bacio appassionato. Ovviamente, invece di entrare, sconvolto se ne è andato in silenzio. Non ha quindi certezze ma crede di aver visto proprio Hope, e perchè non dovrebbe essere lei visto che anche il suo cellulare era localizzato in casa di Thomas…

Corso da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Liam cerca di spiegarle quanto visto. Finn (Tanner Novlan), esortato da Hope, decide di parlare con Thomas di persona, per scoprire il reale stato mentale del fratello della donna che ama. Liam, convinto di aver visto Hope e Thomas baciarsi, colto dalla rabbia e dalla disperazione si sfoga con Steffy che, incredula, gli consiglia di parlarne a sua moglie, la quale continua a cercarlo al telefono senza ricevere risposta. Hope ovviamente non immagina neppure tutto quello che sta succedendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 19 gennaio 2022 su Canale 5, come sempre alle 13,40.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".