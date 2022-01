Una vita anticipazioni: cosa nasconde Josè, Bellita è ancora viva?

A quanto pare alla fine è andato in porto il piano di Natalia e del suo compare visto che a casa di Lolita sono arrivate delle foto che mostrano suo marito in atteggiamenti compromettenti con la ragazza. Non ci sono baci ma quello che Lolita ha visto le è bastato per sentirsi male. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 gennaio 2022. Pronti per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38? In onda domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1309 della soap spagnola e tante cose da scoprire. Rosina e Susana ad esempio, continuano a essere convinte del fatto che Bellita sia stata uccisa e che probabilmente anche Josè ha delle colpe. Ma siamo davvero sicuri che Bellita sia morta? E Genoveva, quali sono le sue intenzioni? La donna potrebbe persino ricevere la grazia dal re e la cosa manda su tutte le furie Felipe che pensava di aver fatto il possibile per farla marcire in carcere…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 gennaio 2022

Josè fa una sceneggiata in piazza davanti alla chiesa con la speranza che Susana ascolti le sue parole. Alodia non ne sa però nulla e resta sconvolta in strada dalle parole del suo datore di lavoro…E’ bene che le donne di Acacias 38 non abbiano sospetti. Ma rispetto a cosa? Che cosa è successo davvero a Belloita? E’ stata uccisa o è ancora viva? Felipe è furibondo per l’articolo dell’Adelantado e per la richiesta di grazia che Genoveva ha presentato al re, ma Mendez lo avverte che purtroppo la donna potrebbe tornare in libertà. Lolita è disperata per le fotografie di Antonito e Natalia, ma Carmen e Ramon tentano di rassicurarla dicendole che è una montatura architettata da qualche suo nemico politico. Casilda è molto provata dopo aver scoperto che Genoveva potrebbe persino lasciare il carcere, sperava che qualcuno pagasse per l’omicidio di Marcia e invece…Fabiana annuncia agli Olmedo che organizzerà una colletta per aiutarli a riaprire il ristorante a tempo pieno e i due temono che questo interferirà con i loro piani.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 19 gennaio 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.

