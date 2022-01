Una vita anticipazioni: Lolita peggiora, sta morendo?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 26 gennaio 2022? Scopriremo che cosa ne è stato di Bellita e che cosa sta nascondendo Josè ? I sospetti di Rosina e di Susana, troveranno riscontro? Non ci resta che scoprirlo con le ultime news da Acacias 38. Nell’episodio di domani, vedremo la seconda parte del capitolo 1313 di Acacias 38, vedremo anche come Genoveva, dopo essersi confessata, si prepara anche a lasciare il carcere. Felipe stenta a credere che tutto questo stia per accadere ma purtroppo, a quanto pare, la Salmeron se l’è cavata per l’ennesima volta. Le condizioni di salute di Lolita sembrano peggiorare sempre di più…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani, 26 gennaio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 gennaio 2022

Lolita chiede ad Antonito di andarsene di casa; quando si trova sola, ha una crisi di tosse e trova del sangue sul fazzoletto. Gli Olmedo decidono che è ora di velocizzare il piano e Roberto va a chiedere aiuto a Ramon. Miguel non è d’accordo con le attività che vogliono intraprendere Marcos e Aurelio, ma quest’ultimo gli fa capire che ormai non può più tirarsi indietro. I domestici danno il benvenuto alla zia Benigna e a sua figlia Indalecia e subito capiscono perché Jacinto era così preoccupato per il loro arrivo: la zia sembra davvero insopportabile! E siamo ancora all’inizio di questa conoscenza…Rosina e Susana cercando di convincere anche Liberto: deve aiutarle a capire che cosa è successo a Bellita. Nessuno al momento sembra sapere che cosa abbia Lolita e forse anche lei ha sottovalutato tutti i sintomi che ha riscontrato dopo la nascita del suo bambino…Genoveva fa il suo ritorno ad Acacias 38 tra gli applausi di alcuni vicini. La più entusiasta sembra essere Susana, che si candida a diventare una delle sue più grandi amiche…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Una vita come sempre da non perdere, su Canale 5 alle 14,10.

