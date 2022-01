Beautiful anticipazioni: Thomas peggiora, sarà operato. Liam tace colpevole

Che figuraccia Liam, che momento difficile che sta vivendo il nostro giovane Spencer. Non riesce a credere di aver mandato all’aria il suo matrimonio per un manichino. Non riesce a credere di aver visto Thomas baciare una bambola e di aver creduto che potesse essere Hope. Ma le cose sono andate in questo modo e adesso bisogna fare i conti con la realtà. Il giovane Spencer deve prendere una decisione: dire a Hope quello che è successo tra lui e Steffy o tacere? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 1 febbraio 2022. Mentre Liam medita su quanto successo, in ospedale Ridge si dice convinto del fatto che il giovane Spencer abbia qualcosa a che fare con i problemi di Thomas…Zende (Delon De Metz) parla con Paris (Diamond White) di Thomas (Matthew Atkinson) e di quanto fossero più vicini da piccoli: spera di poter recuperare quel rapporto ora.

In ospedale, Hope (Annika Noelle) racconta a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) cosa è successo con Thomas prima che svenisse: parlava al manichino come se fosse una qualche versione di lei. Da questo racconto anche Steffy capirà quello che è successo realmente e si renderà conto del fatto che Liam ha tradito sua moglie senza motivo? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 1 febbraio 2022

Finn non ha buone notizie per Steffy e per Ridge. Le condizioni di salute di Thomas infatti sono peggiorate e per il giovane stilista potrebbe essere necessaria una operazione . Ridge, non sapendo a chi dare la responsabilità per quello che è successo, per l’ennesima volta se la prende con Liam che però in questa vicenda, non ha davvero nessuna colpa…Sono ore di grande preoccupazione per tutta la famiglia ma adesso sono tutti concentrati solo su una cosa: sperare che Thomas superi questa operazione…Steffy e Hope sono vicine in questo momento drammatico ma la figlia di Brooke non sa nulla di quello che è successo tra la Forrester e suo marito…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 1 febbraio 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

