Beautiful anticipazioni: Hope si scusa con Liam non immagina neppure cosa nasconde

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di lunedì, come inizierà questa nuova settimana per il pubblico di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 7 febbraio 2022. Come avrete visto, Liam avrebbe voluto dire tutto a Hope, le avrebbe voluto spiegare quello che è successo con Steffy, del manichino, del bacio, di una notte folle e inaspettata. Ma Steffy non ha voluto che se ne parlasse, dobbiamo quindi aspettarci che Hope in qualche modo lo scopra oppure no? Ci sono per fortuna buone notizie per la famiglia Forrester. Thomas (Matthew Atkinson) è fuori pericolo. Il ragazzo riprende conoscenza e mormora il nome di Hope (Annika Noelle). Hope è sicura che ora tutto tornerà alla normalità e lei potrà godersi la sua vita con Liam (Scott Clifton). Ovviamente non immagina quello che c’è stato tra Hope e Steffy…Eric (John McCook) si scusa con Quinn (Rena Sofer) per aver invitato un’altra donna a vivere con lui: ora è pronto a riaccogliere la moglie a casa.

E adesso vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful che ci aspetta il 7 febbraio 2022 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 7 febbraio 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Ridge (Thorsten Kaye) sono grati a Hope (Annika Noelle): la sua presenza al momento dello svenimento ha salvato la vita a Thomas (Matthew Atkinson). Hope spera che Liam (Scott Clifton) non sia ancora arrabbiato per la cena a casa di Thomas, giurando che mai lo tradirebbe. Non immagina neppure che ad averla tradita invece, è stato proprio lui. Si è sempre indignato, si è sempre arrabbiato, e poi alla fine è finito a letto con la sua ex tradendo Hope. Shauna (Denise Richards) è sorpresa dall’essere stata convocata da Quinn (Rena Sofer) a villa Forrester.

Appuntamento quindi a lunedì come sempre alle 13,40 su Canale 5 per seguire una nuova puntata di Beautiful.

