Beautiful anticipazioni: Thomas ama Hope, lei ama Liam. La verità sul tradimento cambierà le cose?

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e Liam (Scott Clifton) sono ancora in disaccordo sul da farsi riguardo al loro segreto, ma entrambi ammettono il forte legame che li unisce e di aver pensato almeno per un istante di poter riprendere la loro vita insieme: quanto accaduto è stato un breve assaggio di quello che sarebbe potuto essere. Ma siamo davvero sicuri che Steffy la pensi proprio come il giovane Spencer? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 10 febbraio 2022 , un nuovo episodio ci aspetta come sempre su Canale 5 sempre alle 13,40…Per il momento il segreto di Liam e Steffy è al sicuro ma Hope, che continua ancora a scusarsi senza immaginare quello che invece c’è stato tra suo marito e Steffy, si renderà conto del grande inganno? Thomas (Matthew Atkinson) si sta riprendendo e ha deciso di parlare con il cuore in mano alla donna che ama; non nasconde a Hope (Annika Noelle) di amarla e di considerarla la madre di suo figlio. Quello che Thomas ci tiene a dire a Hope è che non si tratta di una ossessione, lui la ama davvero e per questo cercherà comunque di rispettarla, in base a quelle che saranno le sue decisioni…Il giovane sa anche che deve curarsi perchè non vuole che ricapiti quello che è successo con il manichino…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 febbraio 2022

Ridge non può fare a meno di notare che tra Thomas e Hope sembra esserci anche altro, non solo amicizia. Si rende conto in particolare, che lo sguardo di suo figlio verso Hope è molto dolce, quelli sono gli occhi di chi prova davvero un sentimento…Hope dal canto suo cerca di stare vicina a Thomas ma sa anche di amare un’altra persona. Il dubbio però resta : se Hope scoprisse del tradimento, potrebbe avvicinarsi a Thomas?

Non ci resta che seguire Beautiful e continuare a vedere la soap americana per scoprire che cosa ne sarà dei protagonisti !

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".