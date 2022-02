Beautiful anticipazioni: Steffy e Liam rischiano di essere scoperti. Hope sospetta?

Tornano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful! Iniziamo dalla trama di lunedì 28 febbraio 2022. Che cosa ci aspetta in questa nuova puntata della soap americana amatissima dal pubblico di Canale 5? Liam è in preda al panico perchè ogni volta che vede Thomas ripensa a quel bacio con il manichino e a tutti gli errori che ha commesso. Deciderà alla fine di dire a Hope che l’ha tradita e che ha passato una notte d’amore con Steffy? Non solo, le dirà che ha capito di voler bene e di amare tutte e due ma in modo diverso e che si è anche fatto delle domande sul loro rapporto? Nel frattempo in azienda sta cambiando qualcosa… Paris Buckingham (Diamond White) è entusiasta dell’offerta di lavoro di Ridge Forrester (Thorsten Kaye). Carter Walton (Lawrence Saint-Victor) è colto di sorpresa dalla reazione di Zoe (Kiara Barnes), la quale insiste affinché lui ostacoli l’assunzione di Paris: vuole il meglio per la sorella, ma lontano dalla Forrester Creations…Ma vediamo adesso la trama della prossima puntata di Beautiful che torna su Canale 5 lunedì alle 13,40!

Beautiful anticipazioni: la trama del 28 febbraio 2022

Zoe proprio non riesce ad accettare che sua sorella possa lavorare nella stessa azienda in cui lavora anche lei. Non vorrebbe che si intromettesse nella sua vita, non la vuole neppure nella stessa città. Carter non poteva immaginare che per Zoe fosse così importante questo aspetto anzi, si aspettava che le facesse piacere lavorare fianco a fianco con sua sorella e invece…E invece Zoe adesso vuole che Paris sia allontanata ma potrebbe essere realmente troppo tardi.

Nel frattempo per l’ennesima volta Liam e Steffy parlano di quello che è successo tra loro e rischiando anche di essere scoperti visto che Hope entra nella stessa stanza proprio mentre parlano di questa cosa…Capirà che i due le stanno nascondendo un segreto? Appuntamento a lunedì per scoprire che cosa accadrà a Los Angeles…