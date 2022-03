Beautiful anticipazioni: Liam sta per crollare, Steffy lo blocca

Liam proprio non ce la fa a continuare ad andare avanti con tutte le bugie che sta raccontando a Hope. Avrebbe voluto dirle tutto, ma ancora una volta ha seguito il consiglio di Steffy che gli ha chiesto di mentire ancora. Hope li ha persino sorpresi a parlare ma quando entrambi si sono inventati una scusa, in merito a quello che era l’argomento, un segreto, lei ci ha creduto. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 2 marzo 2022. Nella prossima puntata della soap, arriverà la tanto attesa confessione di Liam?

Paris (Diamond White) è felice per la nuova opportunità di lavoro alla Fondazione Forrester, ma la reazione di Zoe (Kiara Barnes) non è quella che si aspetta. Steffy di ritorno a casa non si aspettava di trovare Finn intento a conversare con Flo e con Wyatt. Ma tra i tre sembra esserci stata una bella sintonia tanto che la coppia, ha approvato il bel dottore, reputandolo un’ottima scelta da parte di Steffy…Finn al momento non sospetta nulla del tradimento ma a differenza di Hope, sembra essere un po’ più attento ai dettagli, sarà lui a rendersene conto prima di tutti? Scopriamolo con le anticipazioni, iniziando dalla trama di Beautiful per la puntata di domani, 2 marzo 2022. Per voi le ultime news!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 marzo 2022

Carter, tra molte perplessità, decide di fare marcia indietro, ma non sa che Ridge ha già fatto la sua offerta di lavoro a Paris. Hope sorprende Steffy e Liam intenti a confabulare. Steffy inventa una scusa e se ne va, mentre Liam, sempre più tormentato, è sul punto di confessare a Hope la nottata che ha passato con Steffy . Liam sta per dire tutto a sua moglie quando una telefonata di Steffy cambierà tutto. Per il momento quindi le rivelazioni sulla notte passata con Steffy dopo aver creduto di vedere un bacio con Thomas che non c’è mai stato, per il momento possono aspettare….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 2 marzo 2022 su Canale 5 come sempre alle 13,40 in punto! E a seguire una nuova imperdibile puntata di Una vita.