Una vita anticipazioni: la cura sperimentale funziona su Lolita che torna testarda più di prima

Siete pronti per vedere una nuova puntata di Acacias 38? Grandi notizie per i fan della soap spagnola che ogni giorno seguono con amore e affetto Una vita. Nelle ultime settimane abbiamo tifato tutti per le condizioni di salute di Lolita, con la speranza che la donna si riprendesse grazie alla cura sperimentale. e questo momento è finalmente arrivato. Sembra proprio che la cura stia facendo effetto su di lei e anche nella puntata di Una vita in onda domani, 3 marzo 2022, scopriremo come andrà si svilupperà questa story line. E’ ancora presto per pensare che Lolita sia guarita ma ci sono sicuramente dei timidi segnali per che fanno ben sperare.

Domani quindi andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1337 di Acacias 38. Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama del 3 marzo 2022

Antonito cerca di fare il meglio che può con Lolita ed è felicissimo che la donna si sia risvegliata dopo pochi giorni dall’inizio della cura. Antonito è davvero entusiasta ma sua moglie non prova le stesse cose e lui sta per rendersene conto. Infatti Lolita non ha dimenticato quello che è successo tra loro e chiede ad Antonito del tempo: non può tornare tutto come prima, è impossibile, almeno per ora. La donna quindi suggerisce di aspettare, di capire che cosa vogliono fare e chiede a suo marito di non dormire insieme, non è ancora pronta a ricominciare. Aurelio non si fida fino in fondo di Genoveva e si reca da lei per capire che cosa vuole dalla sua amicizia con Natalia…Miguel, che ha ascoltato la conversazione fra Aurelio e Anabel, la subissa di domande e lei fornisce solo delle risposte evasive. L’avvocato, esasperato, la aggredisce verbalmente per strada. La ragazza è in lacrime e non sa come difendersi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 3 marzo 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.