Una vita anticipazioni: Antonito fa i conti con la testa dura di Lolita, il tradimento non si dimentica

Tornano come sempre puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita. Cosa succederà nella puntata di domani, 4 marzo 2022? In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1338 di Acacias 38 e le nostre news ci rivelano tutto quello che succederà in Spagna. Per la gioia di tutti i telespettatori che hanno fatto il tifo per Lolita, alla fine la ragazza si è ripresa. Le cose però non sono semplici anche perchè nonostante la malattia, la moglie di Antonito non ha intenzione di far finta che non sia successo nulla tra suo marito e Natalia, anzi. Lolita mette subito in chiaro le cose. Ha apprezzato che Antonito si sia tanto impegnato per trovare una cura per la sua malattia ma questo non significa che si può far finta di quello che è successo prima. Un tradimento resta sempre un tradimento…Miguel intanto pensa a che cosa fare con Anabel: divorato dalla gelosia, decide di agire…

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 4 marzo 2022 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 4 marzo 2022

In casa Palacios sono tutti felici per le condizioni di salute di Lolita ma non è tutto così semplice…Antonito è al settimo cielo, ma Lolita gli chiede per il momento di dormire sul divano. Susana è incredula per la notizia delle nozze del suo Armando con un’altra donna. E se avesse un gemello? Liberto le suggerisce che potrebbe trattarsi di una missione segreta. Rosina cerca di calmare la sua amica: ci sarà sicuramente una spiegazione a quelle foto sul giornale.

Aurelio guarda con sospetto al rapporto fra Natalia e Genoveva, sapendo che quest’ultima non muove un passo se non ha un tornaconto. Casilda e Fabiana sono felicissime di sapere che Lolita sta meglio e vanno da lei a farle visita, anche la ragazza è lieta di vederle!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani 4 marzo 2022 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10 per una prima visione da non perdere.