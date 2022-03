Beautiful anticipazioni: Hope e Finn perdoneranno Steffy e Liam?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì 14 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire i dettagli? Come avrete visto alla fine, la verità su quello che è successo la sera in cui Liam credeva di aver visto Hope baciare Thomas è stata rivelata. Hope è sconvolta, non riesce a credere che suo marito possa averla tradita e che abbia passato la notte con Steffy. Si sarebbe gettata nel fuoco per difendere Liam, mai lo avrebbe pensato capace di qualcosa di questo genere e invece…

Dopo che Carter (Lawrence Saint-Victor) gliene parla, Zoe (Kiara Barnes) è infastidita al pensiero che Zende (Delon De Metz) voglia convincere Paris (Diamond White) a lavorare alla Fondazione Forrester così che resti nella sua vita. Liam non sa come chiedere scusa a Hope che reagisce malissimo alla rivelazione che l’uomo le ha fatto. In lacrime la implora di perdonarlo e di andare avanti insieme…Hope deciderà di perdonarlo? Scopriamolo con le anticipazioni per la prossima puntata di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 14 marzo 2022

Mentre Liam cerca in tutti i modi di scusarsi con Hope che non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, Finn dichiara il suo amore a Steffy. La ragazza comprendendo che Finn merita di sapere la verità, gli racconta tutto. Ovviamente non si può paragonare la storia tra Steffy e Finn e il matrimonio di Hope e Liam, per il dottore dovrebbe essere più semplice perdonare e andare avanti…Ma anche Finn è parecchio turbato dalle parole di Steffy. E il tradimento non è la sola cosa di cui deve essere informato: Steffy è incinta e non sa di chi è il bambino che aspetta, almeno per ora….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda lunedì su Canale 5.