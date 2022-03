Beautiful anticipazioni: Steffy incinta, Finn sembra perdonarla. Ma di chi è il bambino?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, che cosa decideranno di fare Hope e Finn adesso che sanno tutto della notte di passione tra Liam e Steffy? Hope a quanto pare, non è turbata dal fatto che i due siano stati insieme ma dalla possibilità che Liam provi ancora un sentimento per la sua ex. Per anni si è sentita la seconda scelta e adesso, quella paura, torna a fare capolino nel suo cuore. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 16 marzo 2022, vedremo ancora una volta tutti i tormenti di Hope, sconvolta da quanto sta accadendo nella sua vita, mai avrebbe immaginato qualcosa di simile…Finn invece, dopo aver ascoltato Steffy, sembra credere alla sua versione dei fatti. La Forrester infatti, svela che se non avesse bevuto, non si sarebbe mai lasciata trascinare in quella situazione…

Liam (Scott Clifton) cerca di convincere Hope (Annika Noelle) che è lei che vuole. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) assicura a Finn (Tanner Novlan) di volere lui nel proprio futuro. E il dottore sembra credere alle parole di Steffy e sembra volersi quindi fidare. Ma come faranno a superare anche questo ostacolo, sarà semplice o la situazione potrebbe complicarsi ? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 marzo 2022

Steffy dice a Finn che il passato che la lega a Liam è importante ma è stato anche un passato doloroso, mentre Finn ha portato felicità nella sua vita e in quella di Kelly. Queste parole sembrano quindi convincere il bel dottore che vuole fidarsi di Steffy. Ma quale potrebbe essere il rapporto di Finn con Liam? Non dimentichiamo che Steffy è incinta e al momento, nessuno sa di chi è il bambino che porta in grembo anche se la Forrester è convinta che il figlio che aspetta è di Finn…Quando Finn chiede a Steffy se ha pensato di tornare con Liam, lei gli risponde dicendo che si è trattato solo di un errore. Il dottore quindi sembra avere intenzione di andare avanti e starle vicino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 16 marzo 2022 su Canale 5.