Beautiful anticipazioni: Hope inizia una guerra contro Steffy, ma di chi è il figlio che aspetta?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 marzo 2022? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio le ultime news da Los Angeles! Che puntate infuocate quelle di Beautiful che stanno andando in onda in queste settimane in Italia! Liam ha tradito Hope con Steffy e ha deciso di raccontare tutto a sua moglie. Ma c’è di più e non solo perchè Spencer ha avuto anche dei dubbi sui suoi sentimenti, cosa che ovviamente Hope ha capito. Ma Steffy è anche incinta e questo complica tutto.

Come vedrete nella puntata di domenica andrà in onda l’episodio natalizio in cui non si fa cenno a quello che è successo, il che potrebbe destabilizzare un po’ i telespettatori, effettivamente, sarà strano vedere un clima diverso… Zoe non è contenta di scoprire che Paris è stata invitata da Zende in un’occasione riservata alla famiglia. Zoe canta Jingle Bell per i presenti. Paris e Zende sono sempre più vicini, ma ignari che questo innervosisca Zoe.

Ridge ed Eric pronunciano dei personali discorsi per le festività che chiudono un anno difficile per il matrimonio tra lo stilista e Brooke, i quali tuttavia sono ora più uniti che mai. Paris incanta tutti intonando “Silent Night”. E domani che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 21 marzo 2022

Né Finn e né Hope possono accettare di buon grado l’accaduto. Essendo emersa la verità (cioè che Liam ha tradito Hope con Steffy e che quest’ultima è incinta), la stessa Steffy affronta Hope ed è costretta a subire le sue accuse e il suo disprezzo. Hope, come succede spesso in questi casi, quando le donne sono convinte che si debba dare la colpa alle altre e non ai propri mariti/compagni, se la prende con Steffy, vomitandole addosso tutto il suo disappunto e non solo. Finn è invece convinto che sia stato Liam a provocare la Forrester e crede a lei quando dice che è stato anche l’effetto dell’alcol a cambiare le cose…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 21 marzo 2022 come sempre alle 13,40 su Canale 5.