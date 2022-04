Una vita anticipazioni: Marcos minaccia Aurelio con una pistola, chi è il giovane che somiglia a Martin?

Siete pronto per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 11 aprile 2022? La soap di Canale 5 torna come sempre alle 14,10 con un nuovo episodio. Domani vedremo in onda la seconda parte della puntata 1363 di Acacias 38. Mendez andrà avanti con le sue indagini per trovare le prove che cerca: continua infatti a sospettare di Natalia, ritenendola responsabile della morte di Felicia ma ha bisogno di trovare certezze e al momento non la può incastrare. Marcos ha poco tempo per dare una risposta a Genoveva e ad Aurelio che sembrano averlo in pugno. Nel frattempo Ramon parla con Felipe di come Antonito sia cambiato dopo questa missione in Africa, turbato da quello che sta accadendo. Soledad cerca di aiutare Marcos ma forse ormai è troppo tardi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 aprile 2022

Casilda sembra sempre più convinta che il venditore ambulante sia il suo defunto marito; quando finalmente riesce a parlarci, i due si danno appuntamento per l’indomani. Fabiana cerca di parlare con Casilda e le cerca di spiegare che suo marito è morto e che quel ragazzo non può essere Martin. Ma Casilda è convinta che stia succedendo qualcosa di molto strano, la somiglianza con Martin è davvero tanta e lei non ha dubbi. E’ un miracolo…Le parole di Fabiana non la fanno desistere, non sembra cambiare idea…Anabel va da Natalia a farle visita e le parla del sentimento che prova per Aurelio, ormai la ragazza è davvero convinta che ci sia solo del bene nell’uomo e non crede invece alle paure di suo padre. Non immagina quello che sta succedendo…

Casilda decide di parlare con il ragazzo e gli dice che gli ricorda l’uomo che amava. Il giovane non sembra ricordare nulla e non sa di cosa sta parlando la domestica…Anabel va a trovare Aurelio e pochi minuti dopo la sua visita, alla porta bussa Marcos che impugna una pistola…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.