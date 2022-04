Beautiful anticipazioni: Vinny ha manomesso il test? E’ il momento della verità

Si va in onda anche il 25 aprile 2022 su Canale 5 con le amate soap della rete. E non manca l’appuntamento con Beautiful che aspetta il pubblico alle 13,40 come sempre. Il palinsesto di Canale 5 nella giornata di festa di domani non subirà grandi modifiche. Saltano infatti solo Uomini e Donne e Amici, come succede sempre per i programmi di Maria de Filippi nei giorni di festa. Le soap invece, andranno regolarmente in onda. Torniamo quindi alle anticipazioni: avrete capito che Thomas non è scemo e nonostante non stia passando un momento semplice, non si è lasciato sfuggire quello che stava succedendo intorno a lui e ha capito che il suo amico Vinny potrebbe averne combinata una delle sue. Sarà così? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, per capire se davvero Vinny ha manomesso il test di paternità. Tutto potrebbe cambiare se fosse vero, se il padre del bambino di Steffy fosse Finn la storia di tutte le persone coinvolte in questa vicenda, sarebbe un’altra…

Liam (Scott Clifton) intanto si mostra insofferente alle accuse di Finn (Tanner Novlan), ritenendo di non dover essere giudicato da una persona che è nuova alle sue dinamiche con Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 aprile 2022

Steffy sa che Hope forse non riuscirà mai a perdonarla, ma spera che nonostante tutto non proverà mai risentimento nei confronti del bambino che porterà al mondo.Thomas (Matthew Atkinson) ha iniziato a sospettare che Vinny (Joe LoCicero) possa aver manomesso il test di paternità a cui si è sottoposto Finn. E’ arrivato quindi il momento della resa dei conti, Vinny dirà tutta la verità?

Beautiful anticipazioni prossime puntate: che fine farà Vinny, Thomas lo denuncia?

Nelle prossime puntate di Beautiful, questa story line sarà centrale. Come vi abbiamo già raccontato con le anticipazioni della soap, alla fine Thomas scoprirà che il suo amico ha davvero manomesso il test e che il padre del bambino di Steffy è in realtà Finn. Chiaramente dovrà decidere che cosa fare con Vinny, essendo quello che ha commesso un reato. E se all’inizio molti penseranno che Thomas non dirà nulla per riavere Hope, scopriranno invece che il figlio di Ridge è realmente cambiato e che ha intenzione di rispettare le regole…