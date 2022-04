Una vita anticipazioni: Marcos tradito da Anabel, quale sarà la prossima mossa?

Felipe mette a segno, una dopo l’altra, tutte le sue mosse anche se ancora non è chiaro quale sia il suo obiettivo finale. Il nemico comunque resta in agguato e Genoveva, cerca di sfruttare come può, le azioni del suo ex marito. La cena con Natalia ad esempio, non passa inosservata, soprattutto perchè i due, sulla carta, sono ancora marito e moglie. Cosa succederà dunque nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni di Acacias 38 che ci rivelano la trama della puntata di Una vita di domani, 26 aprile 2022. Andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1374 di Acacias 38 e noi come sempre, vi raccontiamo, nel dettaglio, tutto quello che accadrà in Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 aprile 2022

La cena tra Felipe e Natalia sembra aver dato i suoi frutti. Tra i due c’è una bella alchimia e il fatto che fossero insieme per quella che sembrava essere, a tutti gli effetti, una cena romantica, non è passato inosservato. Ad Acacias 38 non si parla d’altro, soprattutto tra le signore del quartiere che iniziano a spettegolare su questa nuova situazione. Nel frattempo Roberto e Miguel parlano di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere…Soledad implora Marcos di lasciare Acacias, ma lui risponde di non avere nessuna intenzione di farlo, anche se ciò significasse perderla. Sabina nutre dei sospetti su Daniela: è convinta che collabori con la polizia e cerca di mettere in guardia Roberto. Marcos però molto presto dovrà fare i conti con una verità inaspettata: ovviamente Anabel non ha smesso di vedere Aurelio, anzi. Un nuovo inganno in vista…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.