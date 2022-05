Una vita anticipazioni: Marcos dirà ad Anabel che Aurelio la tradisce con Genoveva?

Fabiana e Casilda avevano messo in guardia Alodia su Ignacio ma a quanto pare la giovane ha voluto fare a modo suo e alla fine si è concessa al nipote di Bellita. Molto presto potrebbe però rendersi conto che questo è stato un grave errore; che cosa succederà tra i due? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 3 maggio 2022. In onda come sempre alle 14,10 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1379 della soap spagnola e non mancano sul nostro sito le ultimissime da Acacias 38 che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà in Spagna… Avrete visto che Marcos ha intenzione di agire, dopo aver scoperto di esser stato preso in giro da sua figlia e a quanto pare sta per farlo, che cosa succederà? Scopriamolo insieme con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 maggio 2022

Dopo aver fatto i suoi comodi, Ignacio ristabilisce le distanze e Alodia precipita nella disperazione, rendendosi conto dell’errore commesso. Marcos e Soledad parlano di quello che sta succedendo con Anabel. L’uomo non ha intenzione di perdonare sua figlia ma ovviamente sa che la colpa di tutto quello che è successo nella sua vita e in quella della ragazza è di Aurelio e il suo odio si indirizza proprio a lui…Natalia e Felipe si incontrano di nuovo e lei sembra essere particolarmente agitata ma alla fine l’avvocato le propone di uscire insieme…Aurelio e Genoveva pensano a come agire e a come sfruttare a loro piacimento questa situazione mentre Anabel ignara di tutto, mai immaginerebbe che l’uomo cheama ha una storia con Genoveva alle sue spalle. Poco prima che Miguel corra ad assistere i manifestanti arrestati, Daniela lo sorprende dandogli un bacio. Le manifestazioni raggiungono anche il quartiere e nel corso di un tumulto Antonito viene ferito; questo lo spinge a scrivere un articolo di dura condanna sulle rivolte, che il padre lo implora invano di non pubblicare.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, alle 14,10 su Canale 5, e per non perdere neppure un aggiornamento, continuate a leggere tutte le nostre news!