Beautiful anticipazioni: Liam e Hope ancora in crisi, la verità non basta

Dopo aver scoperto che Vinny ha manomesso i risultati del test del dna, le reazioni sono diverse. Certo, forse Hope si aspettava qualcosa di più da parte di Liam e invece il giovane Spencer sembra essere sotto shock. Pensava che presto sarebbe diventato padre per la seconda e adesso invece, le cose sono cambiate. Ma Liam, è distrutto dal fatto di aver perso un figlio, cosa che Hope potrebbe capire, o perchè non avrà nessun legame con Steffy che quindi sarà libera di fare al sua vita al fianco di Finn? E’ questa una delle domande che Hope deve porsi. Nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 maggio 2022, vedremo la figlia di Brooke continuare a chiedersi se davvero Liam è sconvolto per la perdita di un figlio o perchè sta perdendo l’ultimo legame con Steffy. Forse per il giovane Spencer è arrivato il momento di fare i conti con i suoi reali sentimenti e prendere, una volta per tutte, una decisione…Brooke (Katherine Kelly Lang) non nasconde sospetti nei confronti di Thomas (Matthew Atkinson), disturbata dal fatto che il figliastro sia corso da Hope per essere il primo ad informarla della verità. Ma vediamo adesso che cosa ci rivelano le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 20 maggio 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 maggio 2022

Le cose tra Liam e Hope non si sono affatto risolte dopo la notizia che Thomas ha dato alla ragazza. Liam è ancora turbato e Hope non sa se tra loro ci sarà modo di recuperare un rapporto che sembra sempre più deteriorato. Finn e Steffy invece fanno progetti per il futuro, felici di sapere che il bambino che sta per nascere è frutto del loro amore. Molti occhi sono puntati su Thomas che però questa volta non sembra avere colpe…Vinny intanto sta per essere arrestato, dopo l’accusa che Ridge ha deciso di formalizzare con una denuncia. Ma la story line che vede il giovane esperto di laboratorio protagonista non è ancora terminata e nelle prossime puntate della soap di Canale 5, ne vedremo ancora delle belle. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per avere tutte le news sulla soap di Canale 5.