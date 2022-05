Beautiful anticipazioni: Brooke vuole che Hope perdoni Liam, Spencer ci mette del suo

Liam pensa che a spingerlo verso il tradimento sia stato anche il costante atteggiamento della moglie che, nonostante tutto, continua a lasciare che Thomas (Matthew Atkinson) entri nella loro vita. Continua a scusarsi con Hope per quello che ha fatto, dice di odiarsi per aver ceduto, dice di non sapere più come implorare il suo perdono. Allo stesso tempo però, continua a trovare delle scusanti e forse anche questo, non convince in pieno Hope. Tra i due, la crisi è ancora molto forte…Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 22 maggio 2022? La soap americana ci aspetta anche questa settimana alla domenica. Nel pomeriggio di domenica vedremo come sempre Beautiful intorno alle 14 e poi Una vita che questa settimana ci aspetta con un doppio appuntamento per un pomeriggio tutto dedicato alle soap di Canale 5.

Thomas assicura a Brooke (Katherine Kelly Lang) che il suo amore per Hope è sano e che accetta di non essere lui l’uomo che la giovane Logan ama, ma Liam. La Logan non riesce ancora a fidarsi fino in fondo di Thomas e continua a pensare che anche in questa storia, in tutto quello che Vinny ha architettato, ci possa essere il suo zampino…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news da Los Angeles per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 maggio 2022

Proprio perchè pensa che Thomas possa in qualche modo essere ancora un pericolo per sua figlia, Brooke ci tiene in particolar modo a far si che la giovane stilista faccia presto pace con suo marito. Ed è lei che insiste affinchè Hope metta da parte i suoi dubbi e decida di perdonare fino in fondo Liam senza guardarsi più indietro. Hope parla con sua madre e le dice che ama Liam, che vorrebbe non avere dubbi e che vorrebbe andare avanti ma non è facile. La ragazza si convincerà che è questa la cosa giusta da fare? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutti i dettagli!