Beautiful anticipazioni: Flo e Wyatt pronti alle nozze, filerà tutto liscio?

Flo davvero non si aspettava la notizia che le sue zie le hanno dato. La ragazza sta vivendo un momento di grande felicità. Sa bene di aver commesso degli errori ma sa anche che ha fatto tanto per dimostrare di essere una brava persona e adesso sta raccogliendo i frutti. Che cosa succederà nella puntata di Beautiful del 27 maggio 2022? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani della soap americana di Canale 5 che ci aspetta come sempre alle 13,40. Prima di passare alle anticipazioni, facciamo il punto della situazione. Brooke (Katherine Kelly Lang) ha spiegato a Ridge (Thorsten Kaye) le proprie motivazioni riguardo all’accoglienza nei confronti di Flo (Katrina Bowden), nonostante Hope (Annika Noelle) potrà non esserne entusiasta quando verrà a sapere che la cugina ha ufficialmente preso il cognome Logan…Nessuno immagina nel frattempo che Wyatt ha deciso di chiedere a Flo di diventare sua moglie e la ragazza, sembra avere intenzione di accettare questa proposta. Non sarà solo una Logan a quanto pare, ma anche una Spencer…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 maggio 2022

Ridge si rende conto che a Brooke è costato tanto accettare di nuovo Flo in famiglia e non può che essere contento per gli sforzi che sua moglie sta facendo e lei dice quanto sia fiero di lei…Wyatt (Darin Brooks) e Flo parlano del loro fidanzamento con le loro madri: Quinn (Rena Sofer) e Shauna (Denise Richards) ne sono entusiaste! Quale occasione migliore per le due amiche, per rinsaldare il rapporto che un matrimonio da organizzare? Sembra andare tutto nel verso giusto e anche Shauna finalmente è più serena. Ma alla fine, questo matrimonio si farà? Perchè si sa, a Los Angeles i colpi di scena non mancano mai e potrebbe succedere ancora una volta di tutto…

